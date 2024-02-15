بلوك أسود.. نور الغندور تستعرض رشاقة جسمها وأنوثتها تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية نور الغندور بإطلالتها الجديدة، وإرتدت فستاناً ضيقاً سترابليس باللون الأسود، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً مميز أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت أطلت نور الغندور على الجمهور بصور جديدة، ظهرت فيها بلوك رائع، وإرتدت جامبسوت ضيقاً بنقشة جلد التمساح،

من دار الأزياء العالمية ALAÏA، يصل سعره إلى 2,990 يورو.

وانتعلت نور الغندور حذاءً أسود من نفس دار الأزياء، يصل سعره إلى 1,690 يورو، أما حقيبة اليد التي كانت تحملها، فهي من دار أزياء Hermès، ويصل سعرها إلى 24.960 يورو.



