هذا ما قالته يسرا لمتابعيها في عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية يسرا متابعيها، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وعلقت يسرا قائلة: "في عيد الحب، دعونا نحتفل بالحب الذي يجمعنا، ويمنحنا القوة".



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور يسرا، وعبروا عن محبتهم الكبيرة، كما أبدوا إعجابهم بإطلالتها.

يذكر أن يسرا جسدت دور البطولة في فيلم "ليلة العيد"، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، وشارك في الفيلم الممثلون يسرا اللوزي، ريهام عبد الغفور، غادة عادل، نجلاء بدر، عبير صبري، هنادي مهنا، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ وسميحة أيوب.

وتدور أحداث الفيلم ضمن إطار درامي إجتماعي، حول القهر الذي تتعرض له المرأة، كما يحكي معاناة سيدات يعشنَ في جزيرة، ويتطرق إلى الأزمات والتحديات بسبب عدم إعطائهنَ قيمة من قبل الرجال، وعدم تفهم حقوقهنَ.



