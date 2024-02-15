رمضان 2024| طرح البوستر الترويجي لمسلسل صدفة

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، البوستر الترويجي للعمل المقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل صدفة

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.

نجاح جميلة

وكانت حققت النجمة ريهام حجاج نجاحًا بمسلسل جميلة فى رمضان الماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ودارت أحداث العمل في إطار تشويقي واجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث وبعض المشكلات الزوجية، وظهرت ريهام حجاج متزوجة من هاني عادل.

أما على صعيد السينما فقدمت ريهام آخر أعمالها فيلم رغدة متوحشة مع النجم رامز جلال عام 2018، وشارك فيه، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، انتصار، سامي مغاوري، ويزو، نسرين أمين، وحمدي الوزير، تأليف علي غالب وإخراج محمود كريم.