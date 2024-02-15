بدعم من صندوق Big Time.. شاهد تركي آل شيخ يعلن دخول نانسي عجرم عالم التمثيل مع نجم مصري كبير

في مفاجأة سارة لعشاقها، أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن خوضها تجربة التمثيل لأول مرة من خلال فيلم سينمائي جديد بعنوان “شغل كايرو”.

يشارك نانسي في بطولة الفيلم النجم المصري كريم عبد العزيز، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج محمد شاكر.

جاء الإعلان عن الفيلم خلال مؤتمر صحفي عقده المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، في القاهرة، حيث أعلن عن الأفلام المصرية والعربية التي سيتم دعمها من خلال صندوق “Big Time” الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة.

يُعدّ هذا المشروع خطوة جديدة في مسيرة نانسي عجرم الفنية، حيث تُعرف بكونها مغنية ناجحة وذات قاعدة جماهيرية واسعة.

ويُتوقع أن يُثير الفيلم اهتمامًا كبيرًا من قبل الجمهور، خاصةً مع مشاركة نجمين بارزين مثل نانسي وكريم عبد العزيز.