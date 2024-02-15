شاهد فوز الفهد تثير الشكوك حول انفصالها بأول ظهور بعد القبض على زوجها

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نشرت فوز الفهد، مشهورة سناب شات، مقاطع فيديو عبر حسابها الشخصي بعد القبض على زوجها، رجل الأعمال عبداللطيف الصراف، بتهمة شيكات بدون رصيد.
وأثارت هذه الفيديوهات شكوك المتابعين حول انفصالها، خاصةً مع عدم تعليقها على الأمر أو حتى التلميح له.
وتضمنت الفيديوهات استعراض أناقتها من داخل سيارتها.
تفاعل المتابعون مع الفيديوهات بتعليقات مختلفة، منها: “كافي صدمات، ما راح يكون أحد حولها غير ربها وعيالها، وأتمنى لفوز حياة سعيدة وعائلتها كذلك، والله أحس ابتلاءها كبير ربي يلطف بعباده.
يُشار إلى أنّ فوز الفهد لم تُصدر أي بيان رسمي حول انفصالها من عدمه.
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