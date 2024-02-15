شاهد كيف استقبل رابح صقر نجل محمد عبده الصغير

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر الفنان رابح صقر وهو يستقبل نجل الفنان محمد عبده بحفاوة.

ويُظهر الفيديو رابح صقر وهو يُلقي السلام على نجل محمد عبده الذي يرتدي العقال والزي التقليدي، ويقول له: “كيفك؟”

يردّ الطفل: “الحمد لله” ليقول له رابح: “يرحمكم الله” ويضحك معه.

يُذكر أنّ هذا الفيديو قد تمّ تصويره خلال التحضيرات لـ ليلة الأمير سعود بن عبدالله، التي ستُقام بعد غدٍ بمشاركة 6 فنانين.

وقد وصل إلى الرياض عدد من الفنانين المشاركين في الحفل، منهم: نوال، ورابح صقر، وأميمة طالب، وأجروا بعض البروفات.

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