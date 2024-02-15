منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حرصت الفنانة منة فضالي على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها.

ونشرت "فضالي" عدة صور تجمعها بوالدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، موجهة لها رسالة حب

وكتبت: "النهاردة أحلى الأيام ودايما يارب تكون حلوة بيكي يا ست الكل عيد ميلاد أمي، كل سنة وأنتي طيبة وفي صحة ودايمًا معايا وبتدعيلي وربنا يقدرني وأسعدك دايما، كل سنة وإنتي الحب".

يذكر أن منة فضالي تشارك بموسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "كوبرا "بطولة الفنان محمد عادل إمام.

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