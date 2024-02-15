فن ومشاهير

لطيفة لجمهورها: "حبكم هو الأمل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة التونسية لطيفة، رسالة لمتابعيها، بعد رحيل والدتها.

وكتبت لطيفة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X": "برغم كل الحزن اللي مالي قلبي وحياتي ووجداني، وبإيماني بالله سبحانه بحاول التغلب عليه والرضا بقضاء الله وقدره".

وتابعت: "حبكم هو الأمل اللي مقويني ومخليني أحس إن ليا سند بعد الله سبحانه أكمل به حياتى، ربنا يخليكوا ليا ولا يحرمنيش منكم مدى الحياة".

يذكر أن، لطيفة، أعلنت يوم الإثنين 1 يناير 2024 وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام، قائلة: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

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MO Nasa

MO Nasa

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