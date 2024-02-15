سميرة سعيد توجه رسالة لـ لطيفة في عيد ميلادها: "السنة كانت صعبة عليكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت النجمة سميرة سعيد بعيد ميلاد الفنانة التونسية لطيفة، وواستها بعد فقدان والدتها.

وكتبت "سميرة" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "ْX": "أنا عارفة إنها بداية السنة كانت صعبة عليكي، إن شاء الله تكمل بالخير والسعادة والتوفيق، كل سنة وانتِ طيبة".

يذكر أن، لطيفة، أعلنت يوم الإثنين 1 يناير 2024 وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام، قائلة: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

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