مي فاروق تطرح أغنية "كل الحبيبة" على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت النجمة مي فاروق، أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "كل الحبيبة"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، بمناسبة عيد الحب.

وجاءت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، والتي تتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى أحمد الموجي، ومن إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوي ، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وشاركت مي مؤخرا بالغناء في احتفالات عيد الشرطة للمخرج خالد جلال بحضور رئيس الجمهورية وشاركها الفنان محمد نور وغادة طلعت وألحان المهدي وعدد من المواهب الشابة.

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