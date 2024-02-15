صبا الرافعي تطرح أحدث أغانيها "خطر حبك" - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طرحت الفنانة صبا الرافعي، أحدث أعمالها الغنائية، التي تحمل عنوان "خطر حبك"، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان وتوزيع خالد نبيل.

و روجت صبا للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "النهاردة على اليوتيوب أغنية خطر حبك، يارب تعجبكم".

يذكر أن، الفنانة صبا الرافعي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" الذي تبدأ قناة DMC عرضه اليوم، بعد يوم من طرح حلقته الأولى على منصة "watch".

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