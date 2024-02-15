ميرنا وليد - بيروت - أشعلت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت غضب محبي النجمة الكندية سيلين ديون وذلك بسبب تصرفها غير اللائق خلال تقديم الأخيرة لها جائزة غرامي لأفضل ألبوم والتي تنالها للمرة الرابعة.

حفل توزيع الجوائز المذكور أقيم في نسخته الـ66 الأحد الماضي في مركز ستابلز في لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا.

وأثناء صعود ديون للمسرح لتسليم سويفت الجائزة وسط معركتها مع مرضها النادر "متلازمة الشخص المتيبس"، لم تعر سويفت أي اهتمام لسيلين ديون، على الرغم من مكانة الأخيرة العالمية، وظهورها العلني الأول في حفل عالمي مثل غرامي، والذي حظي باهتمام في وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية، ففور صعودها المسرح احتفى الحضور بها وسط تصفيق حار، وترافق ذلك مع عزف أغنيتها "The Power of Love"، الأمر الذي عرض نجمة "ميدنايتس" لهجوم حاد لتجاهلها سيلين ديون،

وصعدت سويفت على المسرح وعانقت صديقتها، وأخذت الجائزة من سيلين ديون دون أن تلتفت إليها أو تصافحها أو حتى تشكرها، فيما بدا الاستغراب على وجه ديون.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو-تايلور سويفت تتجاهل سيلين ديون خلال تقديمها جائزة غرامي لها ومعجبوها غاضبون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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