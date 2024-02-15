بالفيديو- مي فاروق تطلق أحدث أعمالها "كل الحبيبة"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية مي فاروق أحدث أعمالها الفنية و هي أغنية تحمل إسم "كل الحبيبة" و ذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



أغنية "كل الحبيبة" رومنسية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد الموجي، و قد طرحت الأغنية على شكل فيديو كليب تحت إشراف المخرج إيهاب العدلي و الخرج أحمد الششتاوي.

و تقول كلماتها:

عارِف كُل الحّبيبه

وكلامهم على أغانيهم

وعدد ناس فرحانه بيهم

أنا عشقى أكتر بشوية

مرة أو اتنين لاء ميه

مين فيهم شاف الطيبة

أتحدى ّ أحن ما فيهم

لو شوفوا طيبتك بعينيهم

زى ما شُفتها ب عينيا

يجوا يشوفوا الحنيه

تعرف ساعات ب أستكترك

على نفسى لما ب أبصُ لك

ولما ب أسمع ندِهتك

ياما بعينيا ب أصورك

كل الكلام اللى إتكتب

ف الحُب قبلك ده إتلغىّ

إنت الوحيد اللى إتوهب

وصف الحيادى كُلها

بكرة حايتقال أسامينا

ل لقلوب لسه بيتلاقوا

حايقلوا فى إتنين ياما دقوا

م الدنيا جمال ليالها

كانوا أغلى حبايب فيها

ده إحنا ف دنيا لوحدينا

ومفيش زينا هنا تاني

لاقيا ف حُضنك ده مكاني

طول مانا شايفاك حواليا

انا مابغمضشى عينيا

عارف فيك حاجه غريبة

وعينيك لما أسرح فيهم

والله دُنيا لوحديهم

دنيا بلفها ميت لفة

وأحُضن إيديك وأتدفى

الناس لو فيهم عيبه

أنا ليه بقى مش لاقيالك

حاجه ألاحظها و أقولهالك

كُلك ياحبيبى مزايا

وحقيقى فرقت معايا