فن التغافل| موضوع غنائي جديد لـ سميرة سعيد .. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الديفا سميرة سعيد أحدث أغانيها “فن التغافل”، وذلك عبر قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

فن التغافل..تفاصيل أغنية سميرة سعيد الجديدة

حملت أغنية فن التغافل موضوع جديد بعيدًا عن جوانب الحب والعتاب والفراق، وحملت معاني عن أسلوب التعامل مع المشكلات اليومية بين الطرفين بمختلف العلاقات، من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان عمرو مصطفى، توزيع:ماهر الملاخ، ويقول مطلعها "فن التغافل نعمة ليه نقلب في الدفاتر

والابتسامة كنز أما النكد ياساتر

بهدوء وبعقل وبحكمة، منقفش لبعض على الكلمة

أحنا اللي بينا حب أولى بجبر الخواطر

فن التغافل نعمة ليه نقلب في الدفاتر

كانت قد طرحت سميرة سعيد حديثًا أغنية “كان”، والتي سجلت أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

كلمات ومشاهدات أغنية إنسان آلي

بجانب أغنية “انسان آلي”، والتي بلغت أكثر من مليون و نصف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "طول الوقت ببقى تحت ضغط و Stress عالي متوترة ومتنشنة ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي إنسان آلي اتحولت أنا يا حفوق دلوقتي حالًا وأنقذ نفسي من كل اللي أنا فيه و أشوف مشاكلي إيه يا إما حانتهي لازم أفوق دلوقتي حالاً يا حسيب كل اللي فاضل يطير طب هو فاضل كتير أيوة فاضل كتير عقرب الثواني دقاته بقت مجنناني آه يا وداني حاجة متعبة الثانية اللي بتعدي لو راحت ما بترجعش تاني .. حقيقة مرعبة عمال أشيل نفسي حاجات فوق طاقتي وإحتمالي

كلمات ومشاهدات أغنية زعلنا من بعض

بالإضافة إلى أغنية زعلنا من بعض، والتي اجتازت حاجز المليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "زعلنا من بعض وفرحنا مع بعض وأي كلام بين الحبايب ياما بيننا إتقال الحلوة عشناها والمر عشناها و ياما عملنا لبعض حاجات ما تروحش يوم من البال زعلنا من بعض وفرحنا مع بعض وأي كلام بين الحبايب ياما بيننا إتقال الحلوة عشناها والمر عشناها و ياما عملنا لبعض حاجات ما تروحش يوم من البال تعبت في بعده وهاتعب لسه دا أكثر شيء قلبي اتمناه إني أكون وياه وبيوحشني وعمري ما هنسى طيبة قلبه وخ