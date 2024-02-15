سميرة سعيد تطرح أغنية "فن التغافل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

طرحت المطربة سميرة سعيد، أحدث أغنياتها لهذا العام، والتي تحمل عنوان "في التغافل"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتعد أغنية "فن التغافل" هي ثاني تعاون مع الملحن عمرو مصطفى في 2024، بينما كان التعاون الأول في أغنية "كان" وهي من كلمات مصطفى ناصر، ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.

يذكر أن، سميرة سعيد قد طرحت مؤخرًا أغنية "إنسان آلي" عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" وهي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع.

اقرأ أيضا:

جسد شخصية "السادات".. معلومات عن الفنان الراحل علي خليفة

جنات تخضع لأحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها