"كتير شككوا في إيرادات أفلامي وأبو ناصر نصرني".. رسالة شكر من تامر حسني لـ تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

وجه الفنان تامر حسني، رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، بعد إعلانه بنجاح فيلم "بحبك" وتربع على عرش إيرادات الأفلام في السينما السعودية.

ونشر "حسني"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حديث تركي آل الشيخ في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، معقبًا: "خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ.. نصرتني يا أبو ناصر".

وأضاف: "بعيدًا طبعا عن أن الرقم ده بيروح لموزعين الخارج عشان محدش يفتكر أن المنتج أو الأبطال بياخدوا الرقم ده.. لأ ده رقم بيتوزع على موزعين الخارج في العالم كله.. والفنان له أجر ثابت".

وأكمل: "المهم الكثير كان بيشكك في إيراداتي وكتير انتقدوا الفيلم قبل ما ينزل.. لمجرد أنه تأليفي وإخراجي وموسيقتي التصويرية.. كنت مأجل بوست احتفالي معاكوا بنجاح فيلم بحبك اللي عدا عليه سنتين حتى تعلن الجهة المختصة عن رقمه القياسي".

وتابع: "تيجي بقى من أبو ناصر نفسه أمام العالم كله.. ليثبت إنه كان كلامي صح وإني مش بقول غير الحق ولا مضطر أقول غير الحق.. وطبعا ده غير إيرادات الفيلم في مصر وباقي دول العالم".

واختتم: "شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ.. نورت مصر بلدك الثانية، بجد أنا دلوقتي اقدر أحتفل معاكم بنجاح أول فيلم من إخراجي".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن تحقيق فيلم "بحبك"، ما يقارب من مليار جنيه إيرادات.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن إنشاء صندوق "1Big Time" الاستثماري، والذي سيعمل على رفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

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