شكرا لقرائتكم خبر عن تونسي وموريتاني وسينغالي أفلام أفريقية تشارك في مهرجان برلين السينمائي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74 التي تقام بعد قليل في قصر برليناله، مشاركة 20 فيلماً سينمائياً ينافسون على اكبر جوائز المهرجان "جائزة الدب الذهبي وجائزة الدب الفضي"، وتعد قائمة الأفلام المشاركة هذا العام هي الأكثر حظاً للأعمال الأفريقية حيث تضم قائمة المنافسين ثلاث اعمال من القارة السمراء.

ومن ضمن الأعمال المشاركة في قائمة المنافسين فيلم "شاي أسود" للمخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو، وفيلم "إلى من أنتمي؟" للمخرجة التونسية مريم جبور، والفيلم الوثائقي "داهومي" للمخرجة السنغالية ماتي ديوب.

وتضم لجنة التحكيم ستة أعضاء هم الممثل والمخرج برادي كوربيه من الولايات المتحدة والمخرجة آن هوي من هونغ كونغ والمخرج الألماني كريستيان بيتزولد والمخرج الإسباني ألبرت سيرا والممثلة والمخرجة الإيطالية جاسمين ترينكا والكاتبة الأوكرانية أوكسانا زابوزكو.

سيتم عرض الفيلم الافتتاحي، وهو العرض العالمي الأول لفيلم Small Things Like This والذي يشارك في المنافسة، مباشرة بعد ذلك.

سيقوم المخرج تيم ميلانتس والمنتجون مات ديمون وألان مولوني وفريقهم السينمائي كيليان مورفي وإيلين والش وإيميلي واتسون وكلير دان وليادان دونليا وزارا ديفلين بتقديم الفيلم في قصر برليناله.

وتدور أحداث فيلم الافتتاحية للنجم العالمي كيليان مورفي، "Small Things" في الثمانينات، ويلعب مورفي دور أب مخلص وتاجر فحم يكتشف حقائق صادمة حول "مغاسل المجدلية" المروعة في أيرلندا، التي انتشرت في تلك الفترة وكانت ملجئ لكل السيدات والشابات التي ترسلهم الدولة للعمل بالسخرة ويرأسها المؤسسات الكاقوليكية الرومانية من عشرينات القرن التاسع وحتي 1996.