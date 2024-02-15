شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متقن لـ صبا مبارك بمشهد تلقيها خبر وفاة والدتها على الهواء في بين السطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تصاعد أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل بين السطور، استطاعت صبا مبارك أن تصل إلى أقصى درجات الإتقان في التمثيل وتجسيد المشاعر، خاصة عندما تلقت أقسى خبر في حياتها وهو وفاة والدتها ونقطة ضعفها في الحياة، وذلك أثناء تقديمها لبرنامجها الحواري الشهير بين السطور على الهواء مباشرة.

بعد إلقائها المقدمة الافتتاحية لبرنامجها وأثناء فاصل قصير، تتلقى الإعلامية هند سالم (صبا مبارك) خبر وفاة والدتها، فتصاب بصدمة وحزن شديدين، وما تكاد تنهمر دموعها من عينيها، حتى تسمع صوت المخرج يعلن بالعد التنازلي عن العودة إلى البث مرة أخرى، فلا تجد هند مفراً من مواجهة الكاميرا، فتحبس مشاعرها وتختنق الدموع في عينيها، لتواريها بابتسامة تعلو وجهها.

هذا المزيج من المشاعر والتعبيرات التي يختلط فيها الحقيقي بالمزيف، استطاعت صبا فيه بمهارة فائقة وأداء صادق أن تمرره إليك كمشاهد دون أن تدري، لتجد نفسك معها في هذه المشاعر، وتصيبك بإحساس بالاختناق وحبس الأنفاس.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.