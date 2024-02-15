شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون يقتحمون مهرجان برلين السينمائي للهتاف دعماً للديمقراطية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المتظاهرين مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74، المقامة حاليا في قصر برليناله، للهتاف على السجادة الحمراء للمهرجان وقبل الافتتاح الرسمي للمهرجان الليلة، ووثق عدد من الصحفيين والمصورين لحظة اقتحام المتظاهرين ورفعهم للهواتف الخاصة بهم والهتاف دعماً للديمقراطية.



السجادة الحمراء لمهرجان برلين



المتظاهرين على السجادة الحمراء

ومن ضمن الأعمال المشاركة في قائمة المنافسين فيلم "شاي أسود" للمخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو، وفيلم "إلى من أنتمي؟" للمخرجة التونسية مريم جبور، والفيلم الوثائقي "داهومي" للمخرجة السنغالية ماتي ديوب.

وتضم لجنة التحكيم ستة أعضاء هم الممثل والمخرج برادي كوربيه من الولايات المتحدة والمخرجة آن هوي من هونغ كونغ والمخرج الألماني كريستيان بيتزولد والمخرج الإسباني ألبرت سيرا والممثلة والمخرجة الإيطالية جاسمين ترينكا والكاتبة الأوكرانية أوكسانا زابوزكو.

سيتم عرض الفيلم الافتتاحي، وهو العرض العالمي الأول لفيلم Small Things Like This والذي يشارك في المنافسة، مباشرة بعد ذلك.