شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل وصول النجوم للسجادة الحمراء لمهرجان برلين بسبب المظاهرات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت الاحتجاجات التي تشهدها مدينة برلين حالياً وبالتحديد بجوار قصر برليناله، الذى يشهد افتتاح الدورة الـ 74 لمهرجان برلين السينمائي، الى تعطيل حركة وصول النجوم والفنانين للسجادة الحمراء التي انطلقت منذ ساعة على الأقل.

وتشهد المنطقة الامامية لقصر برليناله، الكثير من المتظاهرين الذين يطالبون بتحسين مستوى ظروف العاملين في صناعة السينما.

ومن ضمن الأعمال المشاركة في قائمة المنافسين فيلم "شاي أسود" للمخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو، وفيلم "إلى من أنتمي؟" للمخرجة التونسية مريم جبور، والفيلم الوثائقي "داهومي" للمخرجة السنغالية ماتي ديوب.

وتضم لجنة التحكيم ستة أعضاء هم الممثل والمخرج برادي كوربيه من الولايات المتحدة والمخرجة آن هوي من هونغ كونغ والمخرج الألماني كريستيان بيتزولد والمخرج الإسباني ألبرت سيرا والممثلة والمخرجة الإيطالية جاسمين ترينكا والكاتبة الأوكرانية أوكسانا زابوزكو.



المتظاهرين امام المهرجان



المتظاهرين امام قصر مهرجان برلين

سيتم عرض الفيلم الافتتاحي، وهو العرض العالمي الأول لفيلم Small Things Like This والذي يشارك في المنافسة، مباشرة بعد ذلك.