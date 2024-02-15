نانسي عجرم تتألق حضوراً وغناء بحفلها في أربيل -بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفلها لمناسبة عيد الحب أمس الأربعاء في إربيل، وارتدت فستاناً فضياً لمّاعاّ بكمين طويلين ومقفل من أعلى بياقة مستديرة وطويل أبرز جمال قوامها.



وغصت قاعة الحفل بمحبي نانسي الذين حضروا لمشاهدة فنانتهم المفضلة والاحتفال معها بهذه المناسبة السعيدة.

وقدمت نانسي في الحفل باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومانسية والحماسية، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي راح يردد معها اجمل الأغنيات التي حفظها عن ظهر قلب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل تظهر فيه الفنانة وهي تغني أجمل أغنياتها كما نشرت هي صوراً ما قبل وخلال الحفل معبرة عن سعادتها بأصداء الحفل وبجمهورها.

إشارة إلى أن محبي نانسي لم يكتفوا بالتواجد في الحفل بل لحقوا بها حين أنهت وصلتها وهمّت بالمغادرة والتقطوا مجموعة صور سيلفي معها.





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