ميرنا وليد - بيروت - صدر الإعلان الدعائي الرسمي للمسلسل الرمضاني "ع أمل" من إنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان.

ونشرت بطلة المسلسل الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الإعلان في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وأرفقته بتعليق :"ما تصدّق كل اللي بتشوفه! ورا كل وجه في وجه مخبى.. ع أمل، رمضان ٢٠٢٤ ماغي بو غصن تأليف ندين جابر إخراج رامي حنا إنتاج جمال سنان"، وسيعرض المسلسل على قناة الـ MTV ومنصة شاهد.

ويشارك في بطولة المسلسل، الممثلون :بديع أبو شقرا، عمار شلق، مهيار خضور، إلسا زغيب، كارول عبود، ريان حركة وغيرهم.

وكانت ماغي كشفت أن شخصية "يسار" التي تلعبها في مسلسل "ع أمل" هي شخصية أم لطفل صغير.

وفي التفاصيل شاركت إحدى متابعات ماغي منشوراً طالبت فيه ماغي أن تكون "يسار" والدة في المسلسل، وقالت: "ماغي كيف برجع كمل شغلي ما بقدر لتردي علي بدنا يسار تكون مامي نطالب بقوة انو نشوف ماما لطفل صغير"، لترد عليها ماغي: "هيَي مامي".

كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن تنشر الإعلان الدعائي الأول لمسلسلها الرمضاني "ع أمل"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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