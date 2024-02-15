شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير فيلم حب البنات بعد تصدره التريند رغم عرضه من 20 عاماً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم حب البنات بطولة النجوم ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وأشرف عبد الباقي، تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، ويرجع سبب ذلك إلى إعلان سينما زاوية عرض الفيلم رغم مرور 20 عاماً على عرضه، حيث كانت أولى عروضه بالسينمات عام 2004، وذلك تزامناً مع عيد الحب.

ويعتبر فيلم حب البنات، أحد الأفلام الرومانسية التي تنال إعجاب العشاق، حيث تدور أحداثه حول ثلاث فتيات إخوة لم يلتقين من قبل، فكل واحدة منهن من أم، ولكن لابد أن يعشن معا فى بيت واحد لمدة عام حتى يحصلن على الميراث، حسب وصية الأب، ولكل واحدة منهن قصة وحياة مختلفة عن الأخرى، فالأخت الكبر ندى "ليلى علوى" فتاة رقيقة المشاعر، حنونة، كثيرا ما تكتم مشاعرها بداخلها وتكره الوحدة، أما الأخت الثانية هى غادة "حنان ترك" والتى عاشت طفولة صعبة، فهى عاشت مع أمها طوال عمرها بالإسكندرية، هذه الأم جعلتها تكره كل الرجال، انطلاقا من كراهية الأب، بل ونشأت وكأنها رجل حقيقى.

وعندما جاءت لتعيش مع شقيقاتها اكتشفت أنه لم يكن عندها أى مشاعر لا أبوة ولا أخوة ولا حتى العلاقات العاطفية كل المشاعر مفقودة عندها فكل اهتمامها فى اتجاه دراستها وعملها، حيث تعمل معيدة بالجامعة وهوايتها هى اللعب بالنار، أما الأخت الصغرى هى رقية "هنا شيحة"، فهى عاشت عمرها كله فى إنجلترا، ولكن بتقاليد مصرية، وعندما تعود إلى مصر تجد أن الثقافة الغربية تؤثر عليها فتختلط أفكارها ومشاعرها.

وينشر الخليج 365 كواليس من تصوير فيلم حب البنات بعد مرور 20 عاماً على عرضه بالسينمات.



تورتة احتفال ابطال فيلم حب البنات



احتفال بفيلم حب البنات



هشام سليم وممدوح الليثى مع ليلى علوي واشرف عبد الباقى



ابطال فيلم حب البنات



كواليس فيلم حب البنات



تامر حبيب وليلى علوى ومحسن جابر