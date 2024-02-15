شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجريني يطرح أحدث أغانيه "على بالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب المغربي عبد الفتاح جريني أحدث أغانيه التي تحمل اسم "على بالي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع عبد المغيث، وميكس وماستر جلال حمداوي.

وتقول كلمات الأغنية : وعلى بالي ياناسيني ولايوم صورتك من عيني، انا يامشات غير قوليلي فين راك والله أنا نادم، اه ياغالي رجعيلي تمنيت أنا غير تسمعيلي، وخا لكلام ماكافيني ارحم قلبي من الآه، ومازال انا في انتظار أنا مليت حالي ياغالي ماتعالي نعوض اللي فات.

يذكر أن جريني بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته فى برنامج “نجوم العرب” عام 2007 ، وشارك في تقديم عدة برامج تلفزيونية منها: “كوك استوديو”، و“ريفالكس”، وساعة سعيدة“.

وأصدر جريني عدة ألبومات ناجحة، منها: ”عايش حياته“، ”يا خسارتك في الليالي“، ”3 كلمات“، إضافة إلى العديد من الأغانى المنفردة، أبرزها: ”وحياة عينيك“، ”جبارا فان“، ”أشوف فيك يوم“، ”جنبك على طول“، ”وال ايه وال ايه“، ”أبو خد عنابي“، ”أوقات“، ”وحياة عينيك“، ”بحب اشوفك“، ”يا بخت النوم“، ”حب غريب“، ”أحلى مافي الدنيا“، ”وفر كلامك“، وغيرها .

وفى نهاية الصيف قبل الماضى تردد ارتباطه بالفنانة جميلة، ولكنهما نفيا ذلك وقتها، وقدما سويا أربع أغاني هم: "شكرا" من كلمات والحان Mobeazy وهي باللهجة المغربية البيضاء، و"عهود الحب" و"ظالمة" وهي الأغنية الدعائية العربية من فيلم شاروخان وماهيرا خان، وأغنية "سمع صوتك للعالم" وهي النسخة العربية من أغنية La Gozadera للمطرب العالمي مارك انتوني.