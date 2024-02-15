وصول النجم كيليان مورفي للسجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي.. صور

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم الإيرلندي كيليان مورفي، الى السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74، المقامة حاليا في قصر برليناله بمدينة برلين، والذي يعد الأقرب لحصد جائزة المهرجان هذا العام عن فيلمه Small Things Like This الذى يعرض في الافتتاحية.



النجم كيليان مورفي



كيليان مورفي



وصول كيليان مورفي

وتدور أحداث فيلم الافتتاحية للنجم العالمي كيليان مورفي، "Small Things" في الثمانينات، ويلعب مورفي دور أب مخلص وتاجر فحم يكتشف حقائق صادمة حول "مغاسل المجدلية" المروعة في أيرلندا، التي انتشرت في تلك الفترة وكانت ملجئ لكل السيدات والشابات التي ترسلهم الدولة للعمل بالسخرة ويرأسها المؤسسات الكاقوليكية الرومانية من عشرينات القرن التاسع وحتي 1996.

ومن ضمن الأعمال المشاركة في قائمة المنافسين فيلم "شاي أسود" للمخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو، وفيلم "إلى من أنتمي؟" للمخرجة التونسية مريم جبور، والفيلم الوثائقي "داهومي" للمخرجة السنغالية ماتي ديوب.

وتضم لجنة التحكيم ستة أعضاء هم الممثل والمخرج برادي كوربيه من الولايات المتحدة والمخرجة آن هوي من هونغ كونغ والمخرج الألماني كريستيان بيتزولد والمخرج الإسباني ألبرت سيرا والممثلة والمخرجة الإيطالية جاسمين ترينكا والكاتبة الأوكرانية أوكسانا زابوزكو.