إيان ماكيلين: "المعجبون يخطئون بيني وبين الراحل مايكل جامبون حتى الآن .. والسبب التشابه الرهيب"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل العالمي إيان ماكيلين أن المعجبين يخطئون بينه وبين وبين الممثل الراحل مايكل جامبون بسبب التشابه بين الكبير بينهما، اللذان لعبا دور غاندالف في سلسلة سيد الخواتم ودمبلدور في سلسلة هاري بوتر.



توفي غامبون العام الماضي عن عمر يناهز 82 عاماً، لكن ماكيلين كشف في برنامج "غراهام نورتون شو" أنه على الرغم من ذلك، فقد خلط الجمهور مؤخراً بين الاثنين.

وأشار الممثل، الذي يلعب دور غاندالف، إلى أن الاثنين "غالبًا ما يتم الخلط بينهما" وروى حادثة وقعت مؤخرًا، موضحًا: "كنت في دوكلاندز أنتظر المترو للعودة إلى المنزل من ويست إند وسمعت صوتًا خلفي يقول "عفوًا"، التفتُّ وإذا بامرأتين في العشرينات من العمر، وقالت إحداهما قالت: هل أنت مايكل جامبون؟ قلت: "مايكل جامبون مات". قلت: "مايكل جامبون مات".