وائل جسار وزوجته يجددان التعبير عن حبهما وأغنية "كل وعد" تحطم الأرقام-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة عيد الحب الذي حل يوم أمس الأربعاء في 14 شباط/ فبراير، عبّرت ميراي جسار زوجة الفنان اللبناني وائل جسار عن حبها الكبير له والذي يدفعها إلى فعل أي شيء لأجله.



وشاركت ميراي صورة رومانسية جمعتها بزوجها وقد بدت فيها وهي جالسة على حضنه بينما التفت يده حول خصرها وأرفقتها برسالة حب عميقة المعاني كاتبة :"فكرت أهديك في عيد الحب عيوني لكن ترددت في اللحظة الأخيرة خفت أشتاق لك وما أقدر أشوفك حياتي".

وعلق وائل جسار على كلمات ميراي الرومانسية كاتباً :"أنا معك لأخر نفس وحدك مهما صار معك لآخر نفس".

هذا ونشر جسار وزوجته منشوراً مشتركاً على صفحتيهما في مواقع للتواصل الاجتماعي اشتمل على صورة جديدة لهما بدت فيها ميراي خلف زوجها الذي كان جالساً بينما وضعت كفي يديها على كتفيه وأعادا التذكير بالأغنية التي طرحها وائل منذ ثلاثة أيام على طريقة الفيديو كليب وحملت عنوان "كل وعد" والتي أهداها لها لمناسبة عيد الحب.

إشارة إلى أن كليب الأغنية التي شاركته فيها ميراي اقترب في هذه الفترة القياسية من تحقيق نصف مليون مشاهدة على يوتيوب وهو من إخراج نور سالم.

أما أغنية "كل وعد" فهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر وسام عبد المنعم وتنفيذ وتريات حسن سعيد، تسجيل غناء جورج يعقوب، غيتار أحمد حسين وصولو شاهي.

