رمضان 2024.. بوستر جديد لمسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت منصة watch it البوستر الدعائي لمسلسل "صدفة"، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، على القنوات الفضائية التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، بمشاركة رحاب الجمل، عصام السقا، خالد الصاوي، سلوى خطاب، وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي، وتجسد ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ تمر بالعديد من المواقف الاجتماعية والكوميدية.

مسلسل صدفة من إنتاج شركة "فينتدج" ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام محمد سليمان، ويعد التعاون الرابع الذي يجمع النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة.

وقدمت ريهام حجاج مسلسل "جميلة" في رمضان العام الماضي، بمشاركة عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، سامح الصريطى، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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