رمضان 2024.. 15 صورة من مسلسل "مسار إجباري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور جديدة من مسلسل مسار إجباري، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، بعد أيام قليلة في مارس المُقبل.

والتقطت الصور من مشاهد ستُعرض ضمن أحداث المسلسل وأخرى من الكواليس، وظهر خلالها: أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، رشدي الشامي، محسن منصور، إلى جانب المخرجة نادين خان.

"مسار إجباري" تأليف باهر دويدار، إخراج نادين خان، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، وبسمة.

جدير بالذكر أن شهر رمضان يشهد منافسة بين عدد كبير من المسلسلات، التي يشارك في بطولتها كبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وبينها: إمبراطورية ميم، حق عرب، الكبير أوي 8، صيد العقارب، بابا جه، عتبات البهجة، المعلم، الحشاشين، سر إلهي.