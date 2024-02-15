شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور الحلقة 15.. حزن صبا مبارك على فراق والدتها وغموض وليد فواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "بين السطور" بطولة الفنانون صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on ، أحداثاً مختلفة حيث توفيت والدة هند سالم والتى تجسدها الفنانة سلوى محمد على، وفى مشهد مؤثر وحزين للغاية عاتبت هند سالم والدتها على فراش الموت بإنها لم تنتظرها وذهبت إلى ربها بدون مقدمات.

وفى مشهد غامض ذهب وليد فواز لحضور عزاء والدة هند سالم، حتى شعرت بتوتر شديد وظلت تبحث عنه بعينيها بين المعزيين، مما يوضح أنه وليد فواز يحمل لغزاً غامضاً.

كما شهدت الحلقة ذهاب "هدى" زوجة المتوفى جيمى أندرسون التى تجحسدها ناردين فرج، إلى مكتب حاتم عز الدين المحامى - أحمد فهمي ليقيم لها دعوى قضائية وعند خروجها من المكتب أظهرت إنها متعبة للغاية وتشعر بوجع شديد فى البطن ليساعدها حاتم ويقوم بتوصيلها للمنزل، حيث دعته الي الصعود معها الي منزلها واحتساء الشاى معها لتحاول جذبه ناحيته.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين