بعد أنباء عودتها إلى حسام حبيب.. هل استغنت شيرين عبد الوهاب عن مديرة أعمالها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، “الترند” في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل، تؤكّد استغناءها عن مديرة أعمالها الحالية وصديقتها هالة سالم، بسبب عودتها إلى طليقها المطرب حسام حبيب.

وأفادت بعض المصادر أنّ هذه المعلومات ليست دقيقة، حيث أنهت بالفعل تعاونها مع هالة، لكن ليس لنشوب خلاف بينهما حسبما أشيع، بل رغبةً منهما في الاحتفاظ بعلاقة صداقتهما القوية، وخوفاً من تأثير العمل عليها فقررتا أن تنهيا التعاون الرسمي.

ويُذكر أنّه سادت حالة من الغضب وسط الجمهور اللبناني، مساء أمس، بعدما تمّ الإعلان عن تأجيل حفل شيرين، للمرّة الثانية، وكان من المفترض أن يُقام يوم السبت المقبل، إذ تبيّن أنّها تعاقدت على إحياء آخر في اليوم نفسه، داخل دار الأوبرا المصرية.

وأكّد مصدر مُقرّب من شيرين أنّها كانت متحمسة للقاء جمهورها في لبنان، بعدما غابت عنه طويلاً، ولم يتمّ إلغاؤه حسبما أشيع، لكن ستتمّ إقامته بعد أيام قليلة عن موعده المحدّد، حسبما اتفقت مع الجهة المنظّمة، كما أنّها ستشارك بالفعل في حفل “الليلة السعودية” التي ستُقام في دار الأوبرا يوم السبت المقبل، بعدما وقّعت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني اتفاقات مع رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة السعودية تركي آل الشيخ، من بينها تنظيم حفلات لكبار المطربين داخل الأوبرا، ليكون هذا الحفل أوّلها.

جمهور شيرين في لبنان استشاط غضباً بسبب هذا القرار، إذ شعروا بعدم تقديرها لهم، بخاصة أنّهم أقبلوا على شراء تذاكر الحفل فور طرحها واستعدوا له، ما دفع البعض لتدشين هاشتاغ عبر “إكس” يطالبون بإلغائه.

من المُتوقع أن تُصدر شيرين بياناً خلال الساعات المقبلة، تعتذر فيه عن تأجيل حفلها للمرّة الثانية، وتصالح من خلالها جمهورها اللبناني، الذي يدعمها في فترات حياتها الصعبة وأزماتها المتكرّرة.