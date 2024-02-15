ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان جورج وسوف فيديو للقطات تجمعه بحفيدته " آميا " بمناسبة عيد ميلادها وعلق قائلاً : " إسم حفيدتي آميا بيعني “حب الله” وهي ولدت يوم عيد الحب. كل سنة وانتي فرحة البيت وضحكته الله يحميكي يا جدو ويحمي ولاد العالم "

وكانت لقطات الفيديو على أنغام أغنية :" سنة حلوة يا جميل ".

وأحيا الفنان جورج وسوف الشهر الماضي حفل ألحان صلاح الشرنوبي، الذي أقيم ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد الحفل تكريمًا للموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي.

وفي آخر فقرات حفل ألحان صلاح الشرنوبي، تواجد الفنان جورج وسوف، وقام بغناء أغنية "يا بياعين الهوى"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتحدث جورج وسوف قائلًا: "صلاح الشرنوبي فنان جميل وإحساسه جميل، وأنا هقدم له أغنية صغيرة".

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاد حفيدته " آميا " بلقطات لطيفة تجمعه بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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