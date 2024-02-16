ناقدة فنية: التنوع وعودة النجوم أبرز ما يميز موسم الدراما في رمضان القادم

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الناقدة الفنية دعاء حلمي، أن هنام حالة توهج مبهجة سينمائيا ودراميا هذا العام وفي تنوع مع عودة نجوم مثل هاني رمزي وداليا البحيري ويحيى الفخراني وغادة عبد الرازق، موضحة أن عودة النجوم ظاهرة جيدة ومغزية للعين ومائدة رمضانية مبهجة.

وأضافت الناقدة دعاء حلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن التنوع وعودة النجوم أبرز ما يميز موسم الدراما في رمضان القادم، كما أشادت بإقدام الشركة المتحدة على انتاج مسلسل مليحة لمناقشة القضية الفلسطينية مؤكدة أن القرار جريء من الشركة المتحدة.

وتابعت: "كل الفنانين من أبطال دراما رمضان عايزين يغروا من جلدهم زي مصطفى شعبان ونيللي كريم وريهام حجاج وواضح كله نازل المنافسة بشكل قوي"، كما أثنت على تجربة مسلسل الحشاشين ورصد تاريخها.