شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر لكل بطل.. بوسترات جديدة لأبطال مسلسل صدفة قبل عرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it لمسلسل "صدفة" للنجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، من تأليف أمين سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، بنشر بوسترات جديدة لأبطال العمل حيث تصدر كل بطل بوستر بمفرده.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام محمد سليمان .

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سوياً مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

وقدمت ريهام حجاج في رمضان الماضى مسلسل "جميلة" وشارك في بطولته عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل



ريهام حجاج



خالد الصاوى



عصام السقا



سلوي خطاب



رحاب الجمل



رشدي الشامي



سليم الترك



فراس سعيد



نور ايهاب







رباب ممتاز



ميار الغيطي



عبير منير



هشام منصور



