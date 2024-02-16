القصة بدأت بالصدفة وانتهت بالطلاق في يوم الحب .. هكذا اجتمعت شيري عادل بطارق صبري

كتب امير فتحي في الجمعة 16 فبراير 2024 12:52 صباحاً - أعلنت الفنانة شيري عادل خبر طلاقها من زوجها الفنان طارق صبري أمس الأربعاء بعد 4 أشهر من انتشار خبر انفصالها خاصة بعدما حذفت كل الصور التي تجمعها بطارق من على حساباتها المختلفة بالسوشيال ميديا

وبالتزامن مع يوم الحب، أعلنت شيري الطلاق الرسمي من خلال منشور على حسابها بموقع “إنستجرام، تاركه خلفها الكثير من التساؤلات.

بداية علاقة شيري عادل وطارق صبري

وفي لقاء سابق برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس ظهر الثنائي وتحدثا عن كواليس تعرفهما وارتباطهما، فقال طارق: “أن قصة حبهما بدأت صدفة، بقينا فجأة في حياة بعض واتعودت على وجودها في كل مكان حتى مكان عملي، وضغطت عليها عشان توافق، قالت لي أنا عايزة أعمل فرحي في الصيف قولت لها نتجوز وبعد كدة نعمل الفرح”.

أما شيري فكانت قد تحدثت عن قصة حبهما سابقاً، وقالت: “نعرف بعض من ست سنين من وقت تعاوننا في مسلسل بنات سوبر مان، وكنا صحاب جدا والموضوع حصل فجأة”.

زيارة إلى الساحل أشعلت شرارة الحب

:وتابعت شيري: “الموضوع جه بسرعة، فطارق كلمنى مرة مكالمة واشتغلني في موضوع عن حد من أصحابنا كان في المستشفى، وبعد كد رحنا زرناه وبعد ما رجعنا قالى عندى مكان عاوز اوريهولك ورحنا مطعم واكلنا، وبقينا نتكلم بعد كدا يوميا هو يسأل عليا وأنا كمان أسال عليه، لحد ما كنت مرة في الساحل مع أهلى وهو كان مسافر تانى يوم تركيا، فجه مخصوص سلم عليا ورجع في نفس اليوم”.

وقالت شيرى عاد خلال اللقاء:”الموضوع جه بسرعة، فطارق كلمنى مرة مكالمة واشتغلنى في موضوع عن حد من أصحابنا كان في المستشفى، وبعد كد رحنا زرناه وبعد ما رجعنا قالى عندى مكان عاوز اوريهولك ورحنا مطعم واكلنا، وبقينا نتكلم بعد كدا يوميا هو يسأل عليا وأنا كمان أسال عليه، لحد ما كنت مرة في الساحل مع أهلى وهو كان مسافر تانى يوم تركيا، فجه مخصوص سلم عليا ورجع في نفس اليوم”.

وأضافت شيرى:”قصة أنه جه من القاهرة مخصوص علشان يسلم عليا في الساحل قبل ما يسافر، خلتنا نقرب من بعض، وبعد كدا بقينا في حياة بعض بسرعة كدا وكل يوم نتقابل ونتكلم، وبعد كدا طارق عرض عليا الزواج واحنا قاعدين بنتعشى مع بعض، قالى أنا عاوز اتجوزك وقلت له على طول كدا، وبقى كل ما يكلم حد من صحابه يقولولنا مستعجلين ليه كدا”

انفصال شيري عادل وطارق صبري

كان متابعي ومحبي الفنانة شيري عادل قد فوجئوا بإعلان انفصالها رسميًا عن الفنان طارق صبري، من خلال منشور كتبته عبر خاصية “ستوري” في الساعات الأولى لصباح أمس الأربعاء، وهو ما يوافق يوم الحب، الذي يحتفل خلاله كل المحبين ويعبرون عن مشاعرهم.

هذا وقد تساءل البعض عن حقيقة تعمد شيري إعلانها لخبر الإنفصال يوم عيد الحب، خاصة أن أخبار انفصالها قد انتشرت منذ عدة أسابيع.

وكشف مصدر مقرب من شيري أنها لم تتعمد ذلك، بل أن طوال الفترة الماضية كانت هناك خلافات كبير بينها وبين طارق صبري، وصلت إلى قرار الإنفصال، إلا أنهما لم ينفصلا رسميًا، وقد حدث الإنفصال الرسمي مساء أول أمس الثلاثاء.

شيري عادل تستكمل نشاطها الفني

وفى سياق آخر قاربت شيرى عادل على الانتهاء من تصوير مسلسل “الوصفة السحرية” – (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة، والذى يشارك فى بطولته إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، كارولين عزمى، لقاء سويدان، محمد أبو داود، سلوى محمد على، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

شيرى عادل يعرض لها حالياً فى السينمات فيلم “عادل مش عادل” الذى تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوى، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه، والمطربة نوال، كما تنتظر عرض فيلم “أصل الحكاية” مع المخرج محمد أمين، ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.

الخليج 365

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