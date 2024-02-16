أشهر نجمات مصر تهنئ جمهورها بيوم الحب بصورة من طفولتها .. هل عرفتوها؟

كتب امير فتحي في الجمعة 16 فبراير 2024 12:52 صباحاً - على طريقتها الخاصة، احتفلت صاحبة السعادة النجمة المصرية الكبيرة إسعاد يونس بـ عيد الحب، وذلك من خلال مشاركتها صورة لها من طفولتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“.

إسعاد يونس تشارك الجمهور بصورة من طفولتها

وعلقت إسعاد يونس من خلال الصورة التي نشرتها عبر صفحتها، قائلة: “حيث إن قلبي ماكبرش و لا يوم عن الصورة دي، ف بكل الطفولة اللي فيا بتمنالكم عيد حب حلو”.

إسعاد يونس – مصدر الصورة من حسابها على إنستجرام

فيلم عصابة عظيمة لـ إسعاد يونس

يعد “فيلم عصابة عظيمة” عودة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس للسينما وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

قصة وأبطال الفيلم

فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها، فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

فيلم 200 جنية

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس السينمائية كان “فيلم 200 جنيه“، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي “فضل ونعمة” و”من أجل زيكو” 2022.

مسلسل “كامل العدد”

أما على الصعيد الدرامي، فقد تألقت إسعاد يونس في رمضان الماضي في مسلسل “كامل العدد“، مع النجوم دينا الشربيني وشريف سلامة وتميم عبده وأحد كمال وآية سماحة والفنان الراحل مصطفى درويش.

ومسلسل “كامل العدد” عرض في رمضان الماضي على إحدى المنصات الإلكترونية وهو مسلسل اجتماعي كوميدي حقق نجاحاً كبيرا وقت عرضه، وهو ما دفع الشركة المنتجة للإعلان عن جزء ثاني يتم عرضه في رمضان القبل 2024.

وكشف صناع العمل أنه لن يتم استبدال دور الفنان الراحل مصطفى درويش ولكن سوف يتم العمل دراميا على تبرير غيابه عن الجزء الثاني. وناقش مسلسل “كامل العدد” قضية الزواج أكثر من مرة في ظل وجود أطفال في إطار اجتماعي كوميدي شوق.

الخليج 365

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