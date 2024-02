لأول مرة.. نانسي عجرم تدخل مجال التمثيل مع هذا النجم المصري | إليك التفاصيل

كتب امير فتحي في الجمعة 16 فبراير 2024 12:52 صباحاً - للمرة الأولى في تاريخها الفني، تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم إلى دخول عالم التمثيل للمرة الأولى بفيلم سينمائي إلى جانب النجم المصري كريم عبد العزيز.

نانسي عجرم ممثلة أمام كريم عبدالعزيز

حيث أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه في القاهرة مساء أمس الأربعاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، عن الأفلام المصرية والعربية التي سيتم دعمها من خلال صندوق “Big Time”، الذي أطلقته هيئة الترفية بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة.

ويتضمن المشروع إنتاج فيلم سينمائي جديد بعنوان “شغل كايرو”، يجمع نانسي عجرم في أولى تجاربها التمثيلية مع النجم كريم عبد العزيز، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج محمد شاكر.

وأضاف آل الشيخ على هامش المؤتمر الصحفي : “سندعم إنتاجيًا فيلم الفنانة منى زكي، عن السيرة الذاتية لـ أم كلثوم”.

حفل افتتاح فندق One & Only One Za’abeel

كان أحدث ظهور لنانسي عجرم خلال إحيائها حفل افتتاح فندق One & Only One Za’abeel، وقد ضم الحفل مجموعة كبيرة من النجوم العالميين والعرب في دبي، منهم فانيسا هادجنز ونعومي كامبل وإدريس إلبا وزوجته سابرينا والممثل الفرنسي فنسنت كاسيل ولاعبة التنس البريطانية إيما راداكانو ومحمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي” ومي عمر ومايا دياب.

هذا بالإضافة إلى لجين عمران، دانييلا رحمة، سيدهارث مالهوترا وزوجته كيارا أدفاني، جيسي عبدو مع زوجها مفيد الرفاعي، جيسيكا قهواتي برفقة والدتها، دانا حوراني برفقة زوجها، كارن وازن وزوجها، سارة أبي كنعان وخطيبها وسام فارس، منى قطان وزوجها وغيرهم.

نبذة عن نانسي عجرم

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية “أخاصمك آه” عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج “نجوم المستقبل” وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان “محتجالك”، ومن ثم “شيل عيونك عنى” عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث “يا سلام” عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية “أخاصمك آه” وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »