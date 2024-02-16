جون سينا وأندرتيكر في مكان واحد.. تركي آل الشيخ يكشف آخر تجهيزات تجربة "WWE" العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن كواليس جديدة، ضمن استعدادات موسم الرياض لإطلاق تجربة WWE الأولى في العالم في بوليفارد سيتي.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لـ زيارة المصارعان العالمين جون سينا وأندرتيكر لتجهيزات تجربة "WWE" بمنطقة بوليفارد سيتي.

ويستعد موسم الرياض لإطلاق المباراة في بوليفارد سيتي، والتي تتيح لمحبي عالم المصارعة الدخول في عالم من الإثارة والتشويق تحت أضواء حلبة النزال.

ويمكن للزوار مشاهدة لقطات تاريخية للمواجهات بين أبطال WWE الأشهر عبر التاريخ، والتفاعل مع نجوم المصارعة العالمية عبر شاشات العرض المطورة.

وانطلق موسم الرياض هذا العام تحت رعاية صندوق "Big Time 1"، الذي يقدم لزواره من جميع أنحاء المملكة، مجموعة من الحفلات الغنائية والأفلام السينمائية، بالإضافة إلى مجموعة مميزة ومثيرة من المباريات الكروية النارية، ونزالات الكيك بوكسينج والمصارعة بين أبطال اللعبة.

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