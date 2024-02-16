بعد انفصاله عن شيرين.. حسام حبيب يستعد لطرح أغنية "كدابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، برومو أغنية الفنان حسام حبيب الجديدة "كدابة".

ونشرت "روتانا" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطعًا موسيقيًا ترويجيًا للأغنية المتوقع طرحها الأيام القليلة المقبلة، على منصات الأغاني المختلفة، وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكتبت: "جديد الفنان حسام حبيب، كدابة، قريبًا".

ويعود حسام حبيب للساحة الغنائية مرة أخرى، بعد فترة غياب بسبب المشاكل والأزمات المتلاحقة بينه وبين الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال فترة زواجهما.

اغنية "كدابة"، غناء حسام حبيب، كلمات: ‫عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع موسيقي أمين نبيل، من إنتاج شركة روتانا.

ويستعد حسام حبيب لإطلاق الألبوم الأول له بعد الانفصال عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، والذي يتضمن 10 أغانٍ من ضمنها ، كدابة، وجع الفراق، حد في حياتي، وصوت مزيكا.

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