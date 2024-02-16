تظاهرات ولجنة التحكيم تناقش أوضاع الشرق الأوسط".. حفل افتتاح مثير للجدل في برلين السينمائي الـ74

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ13 هذا العام بعدد من الاحتجاجات والتظاهرات على هامش حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس الخميس في قصر برليناله وسط حضور عدد من ألمع النجوم والمواهب الشابة وصناع السينما من حول العالم.

وقام عدد من المتظاهرين بالوقوف خارج القصر ومعهم لافتات ضد الفاشية تضمنت "لا مقاعد للفاشيين في أي مكان" احتجاجًا على صعود أحزاب اليمين المتطرف وأدي الأمر إلى أزمة في وصول النجوم على السجادة الحمراء.

وناقشت لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي برئاسة الممثلة الكينية الحائزة على جائزة الأوسكار لوبيتا نيونجو الصراع في الشرق الأوسط والحرب في قطاع غزة وأشارت في حديثها بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش فعاليات حفل الافتتاح إلى جانب الصراع الأوكراني الروسي.

ووفقاً لموقع "Variety" أعربت الكاتبة الأوكرانية أوكسانا زابوشكو عن أملها في أن تتمكن خلال مدة فعاليات المهرجان في "تثقيف" زميلها عضو لجنة التحكيم ألبرت سيرا، كونه مخرج سينمائي كتالوني له تصريحات مثيرة للجدل سابقًا عبر خلالها عن تأييده بالسياسيين منهم دونالد ترامب الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتم عرض فيلم الافتتاح "Small Things Like These" في عرضه العالمي الأول وتدور أحداثه خلال أعياد الكريسماس عام 1985 عندما يكتشف أب مخلص وتاجر الفحم بيل فورلونج أسرارًا مذهلة يحتفظ بها الدير في مدينته إلى جانب بعض الحقائق الصادمة الخاصة به، بحضور منتج الفيلم النجم الأمريكي مات ديمون ويشارك ببطولة الفيلم الممثل الأيرلندي المرشح لجائزة الأوسكار هذا العام كيليان ميرفي، إيميلي واتسون، إيلين والش، ميشيل فيرلي، سيناريو وحوار كلير كيجان وإيندا والش، للمخرج المرشح لجائزة بافتا البريطانية تيم ميلانتس.

ويعتبر مهرجان برلين السينمائي الدولي أحد أهم المحافل السينمائية في العالم ويقوم بعرض عدد كبير من الأفلام السينمائية لعدد من المواهب الشابة الواعدة بحضور أبرز نجوم وصناع السينما حول العالم والتي من خلالها يتم تسليط الضوء عليهم بالشكل الأمثل.

يذكر أن مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 75 هذا سيقام في الفترة من 15 فبراير وحتى 25 فبراير المقبل.