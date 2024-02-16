هدى المفتي تخطف الأنظار وملك زاهر من كواليس "محارب".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت: "الحب لا يمكن تفسيره فهو يفسر كل شي".

سارة الشامي

ظهرت الفنانة سارة الشامي من داخل مستشفى سرطان الأطفال 75375، وشاركت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نورهان شعيب

نشرت الفنانة نورهان شعيب صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بـ توب باللون الأسود.

هدى المفتي

خطفت الفنانة هدى المفتي الأنظار اليها، من خلال أحدث ظهور لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

نجلاء بدر

شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها، صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد حب سعيد"، وظهرت بملابس كاجوال.

نداء شرارة

ظهرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، بإطلالة أنيقة ارتدت فيها قميص وبنطلون باللون الأسود وجاكيت وردي، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بوقع "إنستجرام".

لاميتا فرنجية

شاركت لاميتا فرنجية أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت من خلالها بإطلالة جريئة.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، صورة لها برفقة زوجها، ذلك على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "عيد حب سعيد".

ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، وظهرت من كواليس مسلسل "محارب"، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "اقل من شهر و تقابلوا راندا متحمسة اوي تشوفوها، تفتكروا عاملة ازاي و ايه انطباعكم عنها".