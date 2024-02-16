شكرا لقرائتكم خبر عن كلوديا حنا: الفن رسالة تنتقل بين الشعوب والعراق ستظل بلد الفن والكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة العراقية كلوديا حنا خلال لقائها بتلفزيون ”الخليج 365” مع الكاتب الصحفي ورئيس قسم الفن على الكشوطى، خلال فعاليات مهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولي، إنها سعيدة بأن كل الوطن العربى موجود بالعراق وأنهم مرحب بهم، مشيرة إلى أن بغداد الآن بلد الأمن والأمان وترحب بكل عربي، ومهما حدث من نكبات لكن ستظل العراق كما هي بلد الفن والرقي والكرم . وتابعت كلوديا خلال اللقاء: "الفن رسالة تنتقل بين الشعوب وهي من أكثر الأشياء التي تقربنا لبعضنا البعض، وهناك مجال للتطور في السينما العراقية فنحن الآن في فترة إعادة إعمار العراق، وعن جديدها قالت: أحضر لمسلسل "قصاء" بطولة الكسندر علوم وروان مهدي وأنا بالإضافة لمجموعة من الفنانين العراقيين وسيذاع علي أحد المحطات العراقية الهامة.

كلوديا حنا ممثلة ومغنية عراقية ومقيمة فى مصر، تم اختيارها كملكة جمال العرب سنة 2006 وقد قامت بطرح عدد من الأغاني منها "أحبك، بندم قوي، تجافينى" وغيرها، كما شاركت فى بطولة أفلام "سطو مثلث"،"أوشن 14"، "قهوة بورصة مصر"، "يوم العرض"، "استدعاء ولى عمر"، ومسلسلات "أزمة نسب"، "السرايا" بجزأيه، و"قصر العشاق" و"بيت السلايف".

أسدل الستار مساء الأربعاء الماضى على الدورة الأولى لمهرجان بغداد السينمائي، بفوز الفيلم الروائي الطويل وداعا جوليا بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، فيما نال جائزة أفضل ممثل الفنان رائد محسن وأفضل ممثلة زهراء غندور، وجائزة أفضل تصوير الفيلم اليمني المرهقون، فيما نال جائزة الضل سيناريو فيلم آخر سعادة ونال جائزة أفضل إخراج فيلم مطلقات الدار البيضاء.

وحصد على تنويه خاص فيلم لص بغداد للمخرج صهيب عمر خليفة وجائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم الأردني إن شاء الله ولد للمخرج امجد رشيد، فيما حصل فيلم "سطل" اليمني على جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان بغداد، وحصل على تنويه من اللجنة الفيلم العراقي زيرو والفيلم الفلسطيني مي.

وحصل على جائزة أفضل فيلم انيميشن، فيلم سكيتش للمخرج عدي عبد الكاظم ، ونال جائزة أفضل فيلم روائي قصير مناصفة ترانزيت العراقي والفلسطيني فلسطين 87، ونال تنويه خاص من لجنة تحكيم أفلام الأنيميشن في فئة التصوير الفيلم اللبناني الحفرة وتنويه خاص في فئة السيناريو للفيلم العراقي يد أمي وتنويه خاص في فئة الإخراج الفيلم السوري فوتوغراف.

فيما جاءت جائزة لجنة تحكيم الفضاءات السينمائية الجديدة وهي الجائزة الأولي للفيلم الروائي القصير شعلة للمخرج هاني قريشي، والثانية من نصيب الفيلم الروائي القصير "مظلة" للمخرج حيدر فهد حيدر، أما الجائزة الثالثة فمن نصيب الفيلم الوثائقي العراقي "نصب الحرية" للمخرج حيدر موسي.