قرار قضائي جديد في قضية فاطمة المؤمن

ميرنا وليد - بيروت - قررت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، رفض إخلاء سبيل الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، مجدداً، وأجلت المحاكمة إلى جلسة 14 آذار/مارس المقبل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وجاء تحديد جلسة الإستئناف، بعد أن قدمت المؤمن طلب استعجال قبل جلسة 14كانون الثاني/يناير الماضي.
يذكر أن قضية فاطمة المؤمن تعود إلى 24 أيلول/ سبتمبر العام الماضي، بعد أن تسببت بحادث سير على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، ونجاة شخص واحد.
يشار إلى أن محكمة الجنح الكويتية كانت قد قضت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، بحبس فاطمة المؤمن 3 سنوات مع سحب رخصة القيادة منها لسنة، في قضية القتل الخطأ، وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة فوق المعدل.
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