قرار قضائي جديد في قضية فاطمة المؤمن

ميرنا وليد - بيروت - قررت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، رفض إخلاء سبيل الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، مجدداً، وأجلت المحاكمة إلى جلسة 14 آذار/مارس المقبل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.



وجاء تحديد جلسة الإستئناف، بعد أن قدمت المؤمن طلب استعجال قبل جلسة 14كانون الثاني/يناير الماضي.

يذكر أن قضية فاطمة المؤمن تعود إلى 24 أيلول/ سبتمبر العام الماضي، بعد أن تسببت بحادث سير على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، ونجاة شخص واحد.

يشار إلى أن محكمة الجنح الكويتية كانت قد قضت في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، بحبس فاطمة المؤمن 3 سنوات مع سحب رخصة القيادة منها لسنة، في قضية القتل الخطأ، وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة فوق المعدل.