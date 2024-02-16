ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية يسرا بفستان بنفسجي لماع خلال خضوعها لجلسة تصوير بدت فيها بغاية الجمال.

واختار لها الستايلست اللبناني سيدريك حداد فستانا طويلا يتميّز بقصة البليسيه باللون البنفسجي من توقيع دار الأزياء العالمية Oscar de la renta، وبلغ سعر التصميم 9920 ريالا سعوديا اي حوالي 2645 دولار أميركي ما هو رقم مرتفع. ولإضافة لمسة أناقة اضافية أكثر على اللوك اختارت المجوهرات من الالماس وبدلاً من العقد وضعت الـ Choker حول عنقها اضافة الى اسوارة مع خاتم وقرطين مميزين أما بالنسبة للشعر اعتمدت على الويفي الكلاسيكي اما المكياج فجاء كلاسيكي يشبهها.

كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تتألق بفستان مميز من دار Oscar de la Renta وسعره مرتفع للغاية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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