أحلام تخرج عن صمتها بشأن هذا الأمر..وماذا تمنت؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة الإماراتية أحلام انها لغاية الآن لم تحضّر بعد لألبومها، بسبب انشغالاتها، متمنية عدم نشر تسريبات وأخبار عن ان موعد طرح ألبومها قريب.
وكتبت أحلام: "مساء الخير جميعاً شكراً على اهتمامكم بي وبتفاصيلي وبالبوماتي بس انا للان لم اُحضر لالبومي ابداً لاني كنت كثير مشغوله مثل ما تشوفون برامج وحفلات وزواجات خاصه واشياء كثيره وطبعاً اسرتي فأكيد احتاج مش اقل من سنتين للتحضير اكيد اسمع لبعض الملحنين ولكن كألبوم راح آخذ وقتي فيه والبوم احلام هالمره لازم يكون الافضل وبعد فدوه عيونك المسئوليه كبيره كثيييير اتمنى من الجميع فقط ان ينتظر ليستمتع، كما سأحرص كعادتي ان الالبوم في حال تنفذه يتنفذ بسريه تامه عشان انا اركز في الالبوم اكثر كما اتمنى عدم نشر تسريبات و اخبار البوم احلام ك قريباً واحلام البومها قريب و و و و. وهذا فقط للعلم مع شكري وتقديري ومحبتي للجميع وفي حال جدّ جديد انا فقط من سأعلن السريه التامه هي ما اطمع به حتى من الشعراء والملحنين والموزعين وكل فريق العمل شكراً للجميع ".
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