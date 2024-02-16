رودا السوشيال ميديا يشيدون بدور محمد سمير اللامي في كليب "لا تمشي"

ياسر رشاد - القاهرة -

أعرب جماهير مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالممثل محمد سمير اللامي في تصوير فيديو كليب أغنيته "لاتمشي لحظة انتظر"، التي كان بطلها ويجسد شخصية الفاقد صديق.

وقال نشطاء على السوشيال ميديا، إن "الأغنية الجديدة لمست لديهم جروح شخصية، وعبرت عن أن افتقادهم للصديق الجيد، وتحدثت عن أهمية الصديق في حياة كل شخص".

وأكد النشطاء أن الأغنية نجحت بشكل هائل في الوطن العربي، والتي هي من كلمات غيث صباح.

وجاء كلمات الأغنية على النحو الآتي:

لا تمشي لحظه انتظر خليني اودعنك

شيقنع عيوني بعد ماراح اشوفنك

راح انطي روحي الك يمك تخليها

خليلي منك ولو ذكري احتفظ بيها

يالفاركتني مثل دمعه وبجتها العين

لو نفترض دورت الكه اني مثلك وين

وياك اخذت العقل ماضل فكر عندي

اتمني الكه درب لعيونك يودي

لا تمشي لحظه انتظر خليني اودعنك

شيقنع عيوني بعد ماراح اشوفنك