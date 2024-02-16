ياسمين صبري تتألق بالأبيض في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة ياسمين صبري، لجسلة تصوير جديدة، وظهرت ترتدي فستان أبيض مميز ومكياج بسيط.

ونشرت ياسمين صبري"، صورًا من جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولاقت الصور، إعجاب المتابعين، معلقين: " بحس ملامحك مريحة جدا وأنتي جميلة وبحبك".

وعادت الفنانة ياسمين صبري للسباق الرمضاني بعد غياب أكثر من 3 سنوات، حيث كانت آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية"، الذي عرض في رمضان 2020.؟

وتشارك ياسمين صبري في رمضان 2024، بمسلسل "رحيل"، من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر، في أولى تجاربها لمسلسلات الـ 15 حلقة.

اقرأ أيضا..

منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها بهذه الطريقة

مي كساب تستعد لطرح أحدث أغنياتها "بيقولوا قوية" على يوتيوب