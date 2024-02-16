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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صوراً لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، من أجواء عيد الحب، وظهرت في إحدى الصور ممسكة بباقة كبيرة من الورود الحمر، الا انها لم تكشف إن كانت قد حصلت عليها من شخص مميز في حياتها، بمعنى إن كانت تعيش قصة حب، أو أن هذه الورود استخدمتها فقط لجلسة التصوير.
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع صور هيفا الجديدة، وتغزلوا بها إلى حد بعيد، مشيدين بجمالها الساحر، وبإطلالتها اللافتة، خصوصاً أن عدداً كبيراً من محبي الموضة، ينتظرون أن يروا الأزياء التي تطل فيها هيفا.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي تتلقى باقة من الورود في عيد الحب.. فهل من حب جديد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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