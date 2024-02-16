ريهام سعيد تعود إلى تقديم "هي وصبايا" بعد تلقيها هذه النصائح الطبية

ميرنا وليد - بيروت - أشارت المعلومات إلى أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد، ستعود الى تقديم برنامجها "هي وصبايا"، بعدما تلقت نصائح طبية بالعودة إلى حياتها الطبيعية، لكي تخرج من حالة الإكتئاب التي تعيشها.
وأعلنت قناة "هي" الفضائية في بيان لها، أن ريهام سعيد ستعود قريباً إلى محبيها، وستطل على الشاشة مساء السبت المقبل، لتقدم أولى حلقات برنامجها، على الرغم من أنها كانت قد إعتذرت قبل فترة من محبيها، بعد إختفائها عن الشاشة، وكتبت وقتها على صفحتها: "أنا آسفة... أنا في إجازة من الشغل لغاية ما نفسيتي تتحسن، هاتوحشوني".
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