ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ عارضة الأزياء السعودية مودل روز، يوثّق لحظة لقائها بوالدتها وأخوانها بعد غياب في المملكة العربية السعودية، اذ عانقوا بعضهم بشدة بمشهد مؤثر.

ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.

على صعيد آخر كانت قد إختارت مودل روز مؤخرا الظهور بأكثر إطلالات النجمة العالمية الراحلة ماريلين مونرو جرأة بمناسبة هالوين.

وإرتدت مودل روز فستان ماريلين الشهير، ذا اللون الأبيض، وهو واسع من الجهة السفلى وبقصة مميزة عند الرقبة، وقد أخذت وضعيات جريئة للغاية في الصور.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مؤثر لمودل روز وهي تلتقي بعائلتها بعد غياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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